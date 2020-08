Caos, fogo e violência: Manifestantes atiram pedras contra polícia perto do parlamento em Beirute

Após as violentas explosões que devastaram a cidade de Beirute, no Líbano, as ruas enchem-se agora de manifestantes em protestos violentos contra o governo.



Este domingo, centenas de manifestantes uniram-se contra a polícia que se encontrava a fazer um cordão de segurança que bloqueava o acesso ao parlamento libanês. A revolta contra o governo pelo trágico acontecimento levou muitos a atirar pedras contra as forças de segurança e a tentar invadir o parlamento, segundo a agência Reuters.







As manifestações de revolta têm vindo a subir de tom à medida que os dias passam e já este sábado a polícia tinha sido levada a lançar gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes, cenário que se repetiu este domingo com as ruas transformadas num cenário de guerra com fogo e confrontos.