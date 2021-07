Uma onda de violência e pilhagens atinge a África do Sul há vários dias. A prisão do ex-Presidente Jacob Zuma, condenado a 15 meses de cadeia por desobediência à justiça, esteve na origem dos primeiros incidentes.Ao longo dos últimos dias, a violência e saques de lojas espalharam-se por várias zonas do país e evoluíram para uma onda de indignação e protesto contra a pobreza persistente e desigualdades no país.Há registo de pelo menos 32 mortos.