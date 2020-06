Tacos de basebol e armas de fogo. As imagens do caos nas ruas de Dijon em França devido a um ajuste de contas

Chechens rose up against the policehttps://t.co/CsH6GQU2td — Qaoud - ???? (@Qaoud12) June 15, 2020

A polícia francesa foi chamada a intervir esta segunda-feira na cidade de Dijon após vários cidadãos, armados com tacos de basebol e armas de fogo, causarem distúrbios pelo quarto dia consecutivo. As redes sociais inundaram-se com imagens de grupos de jovens mascarados, empunhando armas de vários tipos, a proferir ameaças e a disparar para o ar. Os distúrbios na cidade francesa terão começado na sexta-feira e, de acordo com os meios de comunicação internacionais, em causa estará um ajuste de contas entre residentes de um bairro problemático daquela cidade e cidadãos chechenos.Segundo avança a BBC, mais de 150 pessoas reuniram-se esta segunda-feira no bairro de Grésilles num alegado "ajuste de contas" para vingar a agressão que um adolescente checheno de 16 anos terá sofrido às mãos de um traficante de droga. Terão vindo cidadãos chechenos de toda a França, Bélgica e Alemanha.O ministro do Interior, Christophe Castaner, condenou os confrontos e prometeu uma "resposta firme" perante ao "inadmissíveis" incidentes e "intimidações" dos últimos dias. O responsável garantiu ainda que foi aberta uma investigação judicial "para determinar as circunstâncias em que estalou a violência, identificar todas as pessoas implicadas nestes atos inaceitáveis e levá-las à justiça o mais rápido possível".De acordo com os meios de comunicação franceses, apesar dos vários dias de distúrbios não houve ainda nenhuma detenção. Há a registar pelo menos seis feridos.