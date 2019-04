'Coletes Amarelos' voltam a causar o pânico nas ruas de Paris

Esta é a primeira manifestação após o incêndio que deflagrou em Notre-Dame.

Os protestos dos Coletes Amarelos regressaram este sábado às ruas de Paris. É a primeira manifestação após o incêndio em Notre-Dame.Este é o 23º sábado consecutivo em que ocorrem manifestações. De acordo com a France 24, os manifestantes estão irritados com o quase um bilião de euros que foi prometido para restaurar a catedral Notre-Dame, onde deflagrou um incêndio na semana passada.De acordo com o jornal francês Le Figaro, já foram detidas 126 pessoas. A manifestação deste sábado está a causar vários momentos de tensão. Nas ruas onde os Coletes Amarelos se encontram a protestar estão a ser causados vários estragos. Está a fazer-se sentir um clima de guerra. Vários locais estão a ser consumidos pelas chamas.

Depois de várias semanas relativamente calmas, o ministro do Interior Christophe Castaner disse durante uma conferência de imprensa na sexta-feira que foi informado de um possível regresso dos manifestantes a Paris, Toulouse, Montpellier e Bordeaux.



Castaner referiu que se podia esperar uma repetição de protestos violentos que ocorrem no passado dia 16 de março.

Nesse protesto contra a desigualdade sentida em França há meses, os manifestantes causaram estragos, incendiaram espaços e obrigaram Macron a interromper uma viagem aos Pirineus.

"Os manifestantes vão voltar amanhã", disse Castaner na entrevista coletiva que deu nesta sexta-feira. "Têm um objetivo: repetir o 16 de março", disse.



A justificação deste novo protesto passa então pelo dinheiro dispensado para a reconstrução da Catedral Notre-Dame.





