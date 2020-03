Caos nos aeroportos dos Estados Unidos com americanos a tentar regressar da Europa

Está instalado o caos nos aeroportos dos Estados Unidos. Nas últimas horas foram milhares os norte-americanos que regressaram aos EUA e entupiram os principais aeroportos do país.



De Boston a Chicago, de Atlanta a Dallas, as filas multiplicam-se nas zonas de chegada e estão a gerar alguma apreensão. Milhares de passageiros chegam, munidos de máscaras, após a medida de Trump que visa acabar com as ligações entre a Europa e os EUA.





Os oficiais de alfândega e proteção de fronteiras estão sobrecarregados e há falta de trabalhadores nos aeroportos, segundo avança o Daily Mail.Apenas 13 aeroportos designados pelo Governo estão a aceitar o regresso de cidadãos norte-americanos.Este sábado Donald Trump confirmou também a proibição dos voos entre o Reino Unido e os Estados Unidos.