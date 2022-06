Capelas de Las Vegas proibidas de realizar casamentos temáticos com Elvis Presley

Algumas capelas de Las Vegas vão deixar de usar a imagem de Elvis Presley em cerimónias de casamentos temáticos, após decisão tomada pela empresa que gere os direitos do "Rei do Rock", noticiou o Las Vegas Review-Journal.

No início de maio, a Authentic Brands Group enviou cartas a informar da decisão às capelas, embora a empresa tenha referido esta quarta-feira, em comunicado, que pretende fazer parcerias com estes espaços.

Com a imagem de Elvis tão intimamente ligada à indústria dos casamentos de Las Vegas, no Estado norte-americano do Nevada, alguns empresários realçam que a mudança pode acabar com os seus negócios.