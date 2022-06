Capitais do Iémen e do Egito realizam primeiro voo direto em seis anos

Um avião da companhia aérea iemenita descolou esta quarta-feira de Sanaa em direção ao Cairo, concretizando a primeira ligação entre as capitais iemenita e egípcia desde 2016, no âmbito de uma trégua que termina na quinta-feira.

O avião partiu com 77 passageiros a bordo do aeroporto de Sanaa, controlado pelos rebeldes Huthis e fechado ao tráfego comercial há mais de seis anos, afirmou o gabinete do enviado especial da ONU para o Iémen.

Este é o sétimo voo a partir da capital do Iémen desde que começou uma trégua de dois meses, negociada pela ONU e que teve início a 2 de abril, sendo que todos os restantes voos foram para Amã, a capital da Jordânia.

A trégua - a primeira a nível nacional desde o início do conflito em 2014 - permitiu um alívio no país, devastado depois de mais de sete anos de guerra civil entre as forças governamentais, ajudadas por uma coligação militar internacional liderada pela Arábia Saudita, e os rebeldes xiitas Huthi, apoiados pelo Irão.

Além do cessar-fogo, a trégua incluiu também uma série de medidas para diminuir os impactos da guerra na população, tais como a reabertura gradual do aeroporto, a flexibilização dos abastecimentos de combustível e o levantamento dos cercos impostos a certas cidades.

As partes beligerantes acusam-se mutuamente de não terem cumprido todos os compromissos definidos, mas as organizações humanitárias avaliam o processo da trégua, até ao momento, como benéfico para a generalidade dos iemenitas.

Na terça-feira, cerca de 30 organizações não-governamentais (ONG) pediram ao governo e aos rebeldes que prolongassem o cessar-fogo, realçando os "efeitos positivos" a nível humanitário.

Os Estados Unidos, porém, classificaram de "difíceis" as negociações entre as duas partes para renovar a trégua.

As conversações ainda "não terminaram, mas parecem um pouco difíceis", afirmou a embaixadora norte-americana na ONU, Linda Thomas-Greenfield.

A guerra do Iémen já matou pelo menos 380 mil pessoas e mergulhou o país, o mais pobre da Península Arábica, numa das piores crises humanitárias e económicas do mundo, segundo a ONU.