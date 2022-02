Capital do Canadá declara estado de emergência devido a protestos contra restrições da Covid-19

O autarca de Otava, capital do Canadá, declarou estado de emergência este domingo na sequência de uma ocupação de 10 dias feita por camionistas, que fechou grande parte do centro da cidade. Os manifestantes pretendem a dissolução do governo a propósito das restrições impostas para a contenção da pandemia."(Isto) reflete o grave perigo e ameaça à segurança e proteção dos residentes pelas manifestações em curso e salienta a necessidade de apoio de outras jurisdições e níveis de governo", disse Jim Watson este domingo.Buzinões e lancamento de engenhos pirotécnicos têm marcado os protestos que já foram, entretanto, elogiados por Donald Trump e pelo CEO da Tesla Elon Musk, como refere a Reuters.As manifestações já estão a alastrar-se a outras cidades do país e já foi garantido pelos intervenientes que as mesmas só irão terminar quando as medidas forem levantadas.Numa fase inicial, o "Freedom Convoy", como é intitulado este movimento, surgiu como protesto contra a decisão de vacinar os camionistas para que pudessem atravessar a fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos da América mas acabou por servir como forma de contestação relativamente a outras medidas sanitárias impostas pelo governo de Justin Trudeau.O Ministro da Segurança Pública do Canadá disse, este domingo, que não irá haver um recuo no que diz respeito às medidas implementadas.