Capitão Kirk foi ao espaço aos 90 anos

O ator canadiano William Shatner, que se tornou célebre ao interpretar durante quase três décadas o papel do Capitão James T. Kirk na saga ‘Star Trek - O Caminho das Estrelas’, tornou-se ontem o astronauta mais velho de sempre, ao voar para o espaço a bordo de uma cápsula ‘New Shepard’, da empresa Blue Origin, aos 90 anos.“Toda a gente no Mundo tem de ver isto”, afirmou, emocionado, ao regressar à Terra, o homem que explorou incontáveis galáxias na pequeno e no grande ecrã.

O voo suborbital durou pouco mais de 10 minutos, o suficiente para a cápsula ‘New Shepard’ ultrapassar a Linha de Karman, aos 100 quilómetros de altitude, a divisória que marca o fim da atmosfera terrestre e o início do espaço exterior. Shatner e os três companheiros de viagem - a vice-presidente da Blue Origin, Audrey Powers, e dois clientes pagantes, Chris Boshuizen e Glen de Vries - experienciaram três a quatro minutos de gravidade zero antes de iniciarem a descida, que foi suavizada por três paraquedas gigantes.









A cápsula aterrou sem problemas no deserto do Texas e os novos astronautas foram recebidos pelo bilionário Jeff Bezos, fundador da Amazon e presidente da Blue Origin. "Aquilo que você alcançou aqui é extraordinário. Proporcionou-me uma das experiências mais profundas que consigo imaginar. Estou cheio de emoções com aquilo que acabei de viver e espero nunca recuperar disto", disse Shatner, entre lágrimas, ao abraçar Bezos.

Este foi o segundo voo tripulado da empresa espacial Blue Origin, depois da viagem inaugural, em julho, que levou a bordo o ‘patrão’ Jeff Bezos.



SAIBA MAIS

1966

Foi o ano em que estreou a série ‘Star Trek - O Caminho das Estrelas’, com William Shatner a assumir o papel de Capitão Kirk desde o primeiro episódio. Sucesso inicial deu origem a outras 11 séries e 13 filmes, o último dos quais estreou em 2016.



A fronteira final

O genérico da série original começava com um célebre monólogo lido por Shatner: "Espaço, a fronteira final. Estas são as viagens da nave espacial ‘Enterprise’ na sua missão de cinco anos de exploração de novos mundos, na busca de novas formas de vida e civilizações. Ir, destemidamente, onde nenhum homem foi antes."