Capitão Tom Moore, veterano da II Guerra Mundial, internado com Covid-19

milhões de euros para os serviços de saúde do Reino Unido para combater a pandemia da Covid-19 está infetado desde a semana passada mas devido a complicações resultantes da infeção teve que ser internado, este domingo, avança o The Guardian.Tom Moore conseguiu arrecadar, na primeira vaga da pandemia da Covid-19, mais de 42 milhões de euros para instituições do serviço de saúde britânico, depois de prometer aos fãs dar cem voltas a um jardim no 100º aniversáro. Com esta iniciativa, Tom Moore, venceu dois recordes do Guinness: tornou-se a pessoa mais velha em paradas no Reino Unido e a pessoa que arrecadou mais dinheiro numa caminhada de caridade.O veterano de 100 anos foi nomeado cavaleiro pela rainha Isabel II, de Inglaterra.