Capotamento de autocarro faz 33 feridos em França. Quatro estão em estado grave

Um autocarro procedente de Paris e com destino a Londres capotou este domingo e feriu 33 passageiros, quatro deles com gravidade, na autoestrada 1 em Estrées-Deniécourt, França.



De acordo com o Daily Mail, o acidente com o autocarro da companhia Flixbus aconteceu pouco antes das 12h00 (horas locais).







As vítimas tratam-se de passageiros britânicos e franceses, que foram transportados para hospitais da região onde se deu o acidente.



Numa fotografia publicado no Twitter das autoridades francesas (Gendarmerie de la Somme), é possível ver o estado em que ficou a viatura.