Cápsula chinesa com amostras recolhidas na Lua regressa à Terra com sucesso. Veja as imagens

A sonda espacial chinesa Chang'e-5 regressou esta quarta-feira à Terra com as primeiras amostras de rocha e detritos recolhidos na Lua.

De acordo com a imprensa estatal, a cápsula da sonda Chang'e 5 pousou no distrito de Siziwang, na região da Mongólia Interior, pouco depois das 02h00 (18h00 em Portugal).

A cápsula separou-se do módulo principal e entrou na atmosfera da Terra, reduzindo a velocidade antes de abrir o paraquedas.

Recorde-se que dois dos quatro módulos do Chang'e 5 pousaram na lua a 1 de dezembro de onde recolheram cerca de 2 quilos de amostras da superfície lunar, perfurando-a dois metros.

See the exciting moment ground and air crews locate the Chang'e-5 return capsule carrying precious moon samples back to Earth. pic.twitter.com/jTpjVWAHNG