Uma cápsula lunar enviada pela China regressou esta quarta-feira à Terra com a primeira recolha de amostras de rocha e detritos da Lua em mais de 40 anos, noticiou a imprensa estatal.

A cápsula da sonda Chang'e-5 pousou cerca das 02:00 (18:00 de quarta-feir em Lisboa) no distrito de Siziwang, na região da Mongólia Interior.

A cápsula separou-se do módulo orbital e projetou-se para embater contra a atmosfera da Terra, visando perder velocidade, antes de entrar e flutuar com um paraquedas rumo ao solo.





China's Chang'e-5 spacecraft returns the 1st new Moon samples to Earth



Loaded with lunar dirt and gravel, the capsule landed in Inner Mongolia.#Change5 #China #Moon pic.twitter.com/jCeWD8UNFL