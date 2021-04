Cápsula da SpaceX chega à Estação Espacial Internacional um dia após partir de Flórida

Trata-se do terceiro voo tripulado da SpaceX - os outros dois foram em maio e novembro de 2020 - e do primeiro com dois parceiros internacionais, sendo que o francês Thomas Pesquet será o primeiro astronauta europeu a ser enviado para a EEI numa nave de fabrico norte-americano decorridos mais de dez anos.

Quase 24 horas depois da decolagem do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, a cápsula Crew Dragon, da SpaceX, chegou à Estação Espacial Internacional, este sábado, com quatro astronautas a bordo.

Os quatro astronautas, que entre outras tarefas vão fazer experiências científicas em microgravidade, irão coabitar por pouco tempo a EEI com os astronautas norte-americanos Michael Hopkins, Victor Glover e Shannon Walker e o japonês Soichi Noguchi, que deverão regressar à Terra no fim de abril ou início de maio, após cerca de seis meses no espaço.