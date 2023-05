Capturado suspeito de pornografia infantil procurado há dez anos em Itália

A unidade de violência sexual do Ministério Público de Roma capturou esta quarta-feira um cidadão italiano de 50 anos procurado há mais de uma década por ser um dos mais prolíficos produtores de pornografia infantil de Itália na ‘dark web’.O homem, também suspeito de atrair e abusar de meninos com menos de dez anos, é acusado de ter dirigido durante anos uma comunidade virtual de pedófilos chamada The Love Zone (TLZ) na ‘dark web’, que foi desde então desmantelada, mas onde ele disponibilizava material pornográfico infantil para subscritores.Conhecido no meio pelo pseudónimo "Shadow", conseguiu escapar à detenção durante mais de dez anos, esquivando-se à polícia mesmo quando esta prendeu outros membros do grupo, indicaram fontes judiciais.Foi acusado de violência sexual agravada, conspiração para praticar pedofilia criminosa, partilha de informações úteis para atrair menores e troca, posse e difusão de material pornográfico infantil, bem como do abuso de menores.