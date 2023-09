Capturados 66 dos 71 crocodilos que escaparam de quinta no sul da China

Sessenta e seis dos 71 crocodilos que escaparam de uma quinta da província de Guangdong , no sul da China, foram capturados no sábado, sem que as autoridades tenham registado feridos após este incidente.

Os animais escaparam de uma quinta destinada à criação destes répteis, após Guangdong ter sido atingida por chuvas torrenciais e de uma parte do recinto ter colapsado.

Segundo a China Central Television, após cinco dias de buscas, 40 crocodilos foram encontrados dentro da quinta e 26 foram capturados nas redondezas, entre um lago e zonas inundadas.

As autoridades enviaram mais meios para que as buscas continuem num raio de 5 quilómetros em redor da quinta e aconselharam os residentes a não se aproximarem ou entraram na água nas proximidades enquanto as buscas estiverem em curso.