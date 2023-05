Cardeal é assaltado no Rio de Janeiro pela terceira vez

O cardeal brasileiro D. Orani Tempesta, Arcebispo do Rio de Janeiro, foi assaltado no final da noite desta sexta-feira, 12 de Maio, na zona norte daquela cidade. Foi a terceira vez desde 2014 que D. Orani foi assaltado em circunstâncias muito parecidas.

O religioso regressava de uma missa que presidira em Bangu, na zona oeste do Rio, e foi assaltado por vários homens armados na Avenida Brasil, a principal via que liga outros estados ao Rio de Janeiro e bairros da periferia ao centro da cidade, por altura de Brás Filho, na zona norte. Os assaltantes, fortemente armados, cercaram o carro de D. Orani Tempesta, um Sorrento, obrigando-o a parar, e fizeram o cardeal e o motorista sair, fugindo com o veículo e deixando os dois no meio da estrada.

Num comunicado divulgado este sábado, a Arquidiocese do Rio de Janeiro acrescentou que os ladrões, além do carro, levaram os telemóveis, os relógios e outros pertences de D. Orani e do motorista dele. Os assaltantes levaram ainda o anel episcopal do Arcebispo, o Báculo (o cajado episcopal), paramentos usados nas cerimónias religiosas e livros.

Em Julho de 2015, o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro foi assaltado em circunstâncias semelhantes. D. Orani regressava nesse dia também de uma missa, realizada no bairro de Campo Grande, zona oeste, quando o carro em que seguia com um casal de amigos e o motorista foi cercado por ladrões armados no Viaduto de Quintino, na zona norte, e levado pelos assaltantes, tal como os pertences de todos.

Menos de um ano antes, em Setembro de 2014, o cardeal já tinha sofrido outro assalto, desta feita quando seguia do bairro de Sumaré para o da Glória, na zona sul da capital fluminense, quando o veículo em que seguia com um fotógrafo, um seminarista e o motorista foi interceptado por marginais armados na região de Santa Teresa, no centro da cidade, tendo os assaltantes levado os telemóveis de todos, outro anel episcopal de D. Orani, um cordão e um crucifixo de prata que o Papa Francisco lhe tinha oferecido. Nessa ocasião, um dos assaltantes reconheceu D. Orani como o chefe da Igreja Católica do Rio de Janeiro e pediu perdão por o estar a roubar, mas não desistiu do assalto.