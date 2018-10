Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cardi B entrega-se depois de rixa em clube de strip

Cardi B é suspeita de ter encomendado agressões contra Jade e Baddie Gi, irmãs e duas funcionárias do clube de strip Angles Strip Club.

20:13

A rapper Cardi B entregou-se à polícia norte-americana esta segunda-feira após envolver-se numa rixa em clube de strip.



De acordo com o TMZ, citando fontes próximas do processo, Cardi B é suspeita de ter encomendado agressões contra Jade e Baddie Gi, irmãs e duas funcionárias do clube de strip Angles Strip Club, em Nova Iorque.



O mesmo site diz que a artista acredita que Jade terá um caso com seu marido, o rapper Offset. Fontes do TMZ afirmam que Cardi B terá pedido aos seus amigos que atacassem as funcionárias com garrafas e cadeiras.



Esta segunda-feira a rapper não ficará em prisão preventiva, mas terá que comparecer em tribunal.