Cardiologista alerta que coronavírus ataca da cabeça aos pés

O alerta do cardiologista norte-americano Harlan Krumholz na revista ‘Science’ é aterrador: "O vírus da Covid-19 pode atacar qualquer parte do corpo, com consequências devastadoras. A sua ferocidade é extraordinária".Uma reportagem no Centro Hospitalar Universitário de Montreal (CHUM), no Canadá, mostra como os casos se descobrem. A Covid-19 tem sintomas conhecidos: tosse seca, febre alta, dores pelo corpo, falta de ar, etc....