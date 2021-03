Cargueiro de 400 metros de comprimento encalhado bloqueia Canal do Suez

Um cargueiro de 400 metros de comprimento está encalhado no Canal do Suez desde a manhã de terça-feira, mantendo bloqueada uma das mais movimentadas rotas marítimas do mundo, por onde passa cerca de 12% do comércio global.











O Ever Given, navio registado no Panamá e operado por uma empresa de Taiwan, rumava da China para o porto holandês de Roterdão quando encalhou de lado, pelas 07h40 da manhã de terça-feira (hora local, 05h40 de Lisboa), tapando por completo a passagem a outros navios.





A taiwanesa Evergreen Marine Corp, que aluga o navio, afirmou que o Ever Given “terá sido atingido por golpes de vento súbitos e fortes, que fizeram o casco desviar-se e bater acidentalmente no fundo”.





A fila de dezenas de navios que esperam em fila de um lado e outro do canal avoluma-se a cada hora que passa, enquanto não chegam barcos de resgate capazes de desencalhar o cargueiro de 224 mil toneladas, com um tamanho superior a quatro campos de futebol. Especialistas dizem que o processo poderá demorar vários dias.





Há empresas já a ponderar desviar navios para a rota em volta de África, no caso de o bloqueio se prolongar por mais um dia.





Para menorizar os prejuízos, o Egito reabriu um canal mais antigo, desviando algum do tráfego bloqueado pelo cargueiro.