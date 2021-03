Cargueiro encalhado no Canal do Suez ameaça economia global

A empresa japonesa Shoei Kisen Kaisha, proprietária do cargueiro ‘Ever Given’, que há quatro dias bloqueia o canal do Suez, planeia desencalhar o navio até ao fim da tarde de hoje, mas disse esta sexta-feira não poder garantir o sucesso dos esforços em curso."Não temos uma estimativa exata de quando os trabalhos terão sucesso", afirmou um porta-voz da empresa, que enfrenta já reclamações económicas milionárias da parte dos proprietários dos já mais de 200 navios que esperam em ambas as entradas do canal do Suez e também dos proprietários das mercadorias a bordo desses navios, cuja entrega está a ser atrasada pelo bloqueio causado pelo ‘Ever Given’.Estima-se que estejam bloqueados neste momento bens num valor total superior a nove mil milhões de euros.Sete cargueiros transportando gás líquido foram esta sexta-feira desviados, três deles para a rota mais longa pelo cabo da Boa Esperança, para contornar o extremo Sul de África. Ao todo, 16 navios com gás líquido terão de procurar rotas alternativas caso o bloqueio se prolongue até final de domingo.Apesar dos esforços de nove rebocadores, apoiados por dragas e escavadoras, o ‘Ever Given’, registado no Panamá e operado pela taiwanesa Evergreen, continuou imobilizado.A importância do canal do Suez para o comércio global fica bem expressa no facto de todos os dias passarem por ele bens num valor superior a 9 mil milhões de euros.No caso do petróleo, um dos bens mais valiosos desse trânsito de mercadorias, dos 39,2 milhões de barris transportados diariamente por via marítima em 2020, 1,74 milhões passaram pelo Suez. Entre dezembro de 2020 e fevereiro deste ano, esse trânsito foi ainda mais intenso: passaram por ali 3,6 milhões de barris de petróleo todos os dias.