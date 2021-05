Mais de um mês após ter bloqueado durante quase uma semana uma das principais rotas marítimas mundiais, o cargueiro ‘Ever Given’ continua retido no canal do Suez, com mais de 20 mil contentores e 25 tripulantes a bordo.O navio foi desencalhado a 29 de março e rebocado para uma zona conhecida como Grande Lago Amargo, onde aguarda pelo desfecho das negociações entre o proprietário e as autoridades egípcias, que exigem o pagamento de uma indemnização de 755 milhões de euros para deixarem partir o cargueiro.