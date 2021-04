Cargueiro holandês à deriva ao largo da Noruega após resgate dramático

A tripulação de um navio de carga holandês foi resgatada no meio de uma tempestade no Mar da Noruega, na segunda-feira à tarde, deixando o navio abandonado e à deriva. As autoridades marítimas norueguesas temem o naufrágio do barco.

As imagens divulgadas pelo Centro de Coordenação de Resgates da Noruega mostram alguns dos 12 elementos da tripulação a saltarem do “Eemslift Hendrika” para o mar e a serem resgatados de helicóptero. Outros elementos da tripulação foram resgatados diretamente do convés do navio.

Segundo as autoridades norueguesas, os elementos da tripulação encontram-se todos bem, mas a embarcação, que está à deriva a cerca de 130 quilómetros da costa, está em risco de naufragar.

“O navio perdeu força no motor principal durante a noite e está à deriva em direção a terra”, disse Hans Petter Mortensholm, da Administração Costeira da Noruega, à televisão pública NRK, citado pela agência Reuters.

“Há o risco de virar e afundar”, avançou Mortensholm, acrescentando que isso pode causar um derrame de petróleo.

Nos tanques do cargueiro está o equivalente a 350 toneladas de crude e 50 toneladas de diesel.

A empresa Smit Salvage já foi accionada para tentar resgatar o navio e vai enviar uma equipa para a Noruega esta terça-feira. Se as condições de segurança permitirem, será colocada uma tripulação a bordo do cargueiro, que o ligará a um rebocador.

O “Eemslift Hendrika” tem 111.6 metros e transporta iates e outras embarcações mais pequenas.