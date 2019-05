Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carles Puigdemont, ex-presidente da Catalunha, pode concorrer às europeias

Supremo Tribunal espanhol concordou em autorizar o ex-presidente da Generalitat a concorrer às eleições que se realizam no final do mês.

12:42

Os juízes do Supremo Tribunal espanhol concordaram em autorizar Carles Puigdemont a concorrer às eleições europeias que se realizam no final do mês, a 26 de maio.



De acordo com os magistrados de Madrid permitiu ao ex-repsidente da Generalitat a concorrer às eleições para o Parlamento Europeu, alargando essa permissão a outros ex-conselherios catalães que estão no exílio na Bélgica.