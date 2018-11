Ex-presidente da Renault - Nissan suspeito de usar fundos da empresa para cobrir perdas pessoais

Carlos Ghosn terá perdido cerca de 13,2 milhões de euros nos investimentos que fez nos últimos anos.

O ex-presidente da Nissan Motor Carlos Ghosn terá utilizado fundos da empresa japonesa para cobrir perdas de investimentos pessoais no valor de cerca de 13,2 milhões de euros, noticiou esta terça-feira a agência nipónica Kyodo.



De acordo com a agência, que cita fontes ligadas ao processo, Ghosn sofreu essas perdas durante a crise financeira de 2008.



Esta revelação junta-se a uma série de atos de má conduta financeira que Ghosn supostamente cometeu nos últimos anos e que levaram à sua detenção em 19 de novembro.



Ghosn, nascido no Brazil e também com nacionalidade francesa e libanesa, está detido numa prisão de Tóquio, a aguardar detalhes da acusação, foi demitido como presidente da Nissan e também das mesmas funções na empresa japonesa Mitsubishi.



No domingo, a Renault lançou uma auditoria interna sobre as remunerações de Ghosn, que também é presidente executivo da empresa francesa, e 'arquiteto' da aliança Renault-Nissan.



Além de Ghosn foi também detido o seu principal colaborador, o norte-americano Greg Kelly.



Segundo as informações divulgadas esta manhã pelo canal público NHK, Carlos Ghosn negou as acusações que lhe são imputadas de ocultar rendimentos e de má gestão do dinheiro da empresa.