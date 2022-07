Carlos Santana desmaia durante concerto devido ao calor e desidratação

O calor e a desidratação foram apontadas como as causas do incidente.

O guitarrista Carlos Santana, 74 anos, desmaiou durante um concerto nos Estados Unidos, esta terça-feira à noite. O vencedor de um Grammy estava a atuar no Pine Knob Music Theatre ao ar livre em Clarkston, Michigan, quando teve de ser assitido pela equipa médica. Foi imediatamente transportados para o departamento de emergência do centro médico McLaren Clarkston."Esqueci-me de comer e beber água, por isso fiquei desidratado e desmaiei", disse.Conhecido por êxitos como "Black Magic Woman" e "Oye Como Va", ganhou fama no final dos anos 60 com a sua banda 'Santana', está atualmente a fazer uma série de concertos chamada "Miraculous Supernatural 2022 Tour".