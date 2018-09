Carlsberg aposta na cola para eliminar anéis de plástico das embalagens

Marca dinamarquesa vai começar por testar a nova solução no Reino Unido.

12:47

A fabricante de cerveja dinamarquesa Carlsberg irá deixar de usar os típicos anéis de plástico para segurar as latas de cerveja e vai optar por uma solução mais amiga do ambiente. A nova proposta foi anunciada em Copenhaga, mas vai ser testada inicialmente no mercado britânico.

A iniciativa da marca consiste em substituir os anéis que unem as latas umas às outras por uma cola que irá reduzir drasticamente o uso do plástico.

De acordo com o The Telegraph, a empresa garante que irá reduzir em 75% o uso de plástico, sendo o primeiro produtor a optar por esta solução inovadora. O responsável pela área da sustentabilidade da marca afirma que serão usadas menos 1200 toneladas de plástico por ano, o equivalente a 60 milhões de sacos de plástico.