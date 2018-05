Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carrefour vai encerrar lojas que adquiriu à DIA em França se não encontrar comprador

Estas lojas estão abertas sob a designação de Carrefour Contact, Contact Marché e Carrefour City.

14:45

O grupo de supermercados Carrefour encerra este verão as 227 lojas que comprou à cadeia espanhola DIA em França, se não as conseguir vender, divulgou este domingo o periódico "Le Midi Libre".



Segundo o jornal, a medida poderá afetar 2.100 empregos e a data limite para encontrar possíveis compradores é 04 de junho.



O Carrefour, que atravessa uma difícil situação financeira (o ano passado teve 531 milhões de euros de perdas) e está em pleno processo de redefinição de estratégia, explicou que pretende desembaraçar-se das lojas adquiridas ao grupo DIA.



A direção do Carrefour adiantou que está motivada a encontrar recolocação interna para os empregados afetados, através de um plano estabelecido com os sindicatos em abril.