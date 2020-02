O incidente ocorreu ao princípio da tarde na cidade de Volkmarsen, cerca de 280 quilómetros a sudoeste de Berlim.

Laut Polizei wurde der Fahrer festgenommen. #volkmarsen pic.twitter.com/OfnoBDKfN5 — hessenschau (@hessenschau) February 24, 2020

Um carro avançou esta segunda-feira sobre a multidão num desfile na Alemanha, provocando pelo menos quinze feridos, entre eles crianças, segundo relata a publicação Bild.O incidente aconteceu na cidade de Volkmarsen, a cerca de 280 quilómetros a sudoeste de Berlim.Alerta foi dados pelas 14h30 locais (13h30 em Lisboa).De acordo com relatos de testemunhas, uma carrinha prateada, de marca Mercedes, avançou sobre a multidão, cerca de 30 metros, até parar.A polícia do estado de Hesse (centro) informou que o condutor do automóvel foi detido.