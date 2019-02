Mulher de Icardi e o jogador têm estado no centro da polémica com o Inter.

14:22

O carro da mulher de Icardi, Wanda Nara , foi este sábado de manhã atingido com uma pedra perto do estádio San Siro, em Milão.Icardi e a mulher estão no centro da polémica com o Inter e esta manhã o veículo de Wanda foi atingido.Segundo o jornal "La Gazzetta Dello Sport", Wanda Nara ia com o filho no carro no momento do apedrejamento.Não há registo de feridos do incidente. A mulher acabou por chamar a polícia mas ninguém foi detido.