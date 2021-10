Carro de família desaparecida há 20 anos encontrado em rio no Ohio

Stephanie Van Nguyen, de 26 anos, e os dois filhos, Kristina e John de 4 e 3, desapareceram misteriosamente de Delhi, Ohio, há cerca de 20 anos, em 2002. O desaparecimento da família nunca foi desvendado, mas uma nova pista pode agora reabrir o caso.O carro da mulher que desapareceu foi encontrado no rio de Ohio esta sexta-feira.De acordo com a polícia, "Nguyen deixou um bilhete avisando que iria entrar no rio Ohio com o carro", disse a polícia.A polícia recorreu este ano a um SONAR para tentar localizar o carro. Ao longo dos últimos seis meses, vasculharam o rio de Ohio e encontraram "três objetos únicos" na semana passada.As autoridades vão continuar a investigar o caso e vão agora determinar se a família estaria dentro do veículo.