Carro de golfe atropela cinco pessoas nos EUA

Um carro de golfe atropelou acidentalmente cinco pessoas, esta sexta-feira, deixando-as feridas. O ocorrência aconteceu no US Open, nos EUA, quando uma de várias caixas que eram colocadas num buggy, nome dado ao carro, caiu no acelerador e conduziu o veículo contra os espetadores.



De acordo com o jornal Monterey Herald, a Patrulha de Caminhos da Califórnia explicou que um vendedor estacionou o veículo próximo do 16.º buraco em Pebble Beach.





Enquanto se estava a deslocar a pé para outro local, uma das caixas caiu em cima do acelarador, o que fez o carro acelerar tendo ido contra o vendedor e mais quatro pessoas.

O mesmo meio de comunicação refere que duas pessoas foram transportadas de ambulância para um dos hospitais da região.