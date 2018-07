Carro 'invade' praça de Barcelona e derruba cruzes de movimento independentista

Dezenas de pessoas foram obrigadas a desviar-se.

15:01

Um carro invadiu este domingo a Praça Mayor de Vic, em Barcelona, Espanha, para derrubar as 2500 cruzes amarelas que haviam sido colocadas por independentistas para exigir a liberdade dos presos políticos no estrangeiro.



As cruzes foram colocadas este sábado e vão permanecer na praça até às 19 horas deste domingo, segundo avança o La Vanguardia.



Segundo pode ver-se em vídeos publicados nas redes sociais, o carro entrou na praça onde estavam dezenas de pessoas que foram obrigadas a desviar-se para não serem atropeladas.









Cotxe entra en la plaça major de Vic a tota velocitat. Mostres intolerància davant la protesta ciutadana pic.twitter.com/vTjie4MmFI — Gemma Rial (@GemmaRial) 22 de julho de 2018