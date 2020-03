Carro irrompe contra aeroporto de Barcelona. Dois detidos terão proclamado slogans islâmico

Duas pessoas foram detidas na madrugada desta sexta-feira após terem invadido com um carro o terminal 1 do aeroporto de El Prat, em Barcelona.



De acordo com a polícia catalã os detidos terão proclamado slogans islâmicos, o que leva às forças de segurança não descartar a hipótese de se ter tratado de uma tentativa de ataque terrorista. Dois ocupantes da viatura foram detidos.





Aquest es el vehicle que ha accedit a zona intermodal de l'Aeroport entrant per les portes giratories. Els dos ocupants ja estan detinguts pic.twitter.com/IQ3Hlgv6xv — Mossos (@mossos) March 20, 2020

O porta-voz das autoridades catalãs, Eduard Sallent, avançou, em conferência de impresa, que os detidos são dois homens de nacionalidade albanesa, que não apresentam indícios de radicalização islamita, mas que terão gritado que "matariam toda a gente".



Não há feridos a registar.