Carro irrompe contra grupo de turistas e mata seis pessoas em Itália

Seis turistas morreram durante a madrugada deste domingo em Luttach, no Vale do Ahrntal, em Itália, depois de um carro colidir contra um grupo de cerca de 17 pessoas.O condutor da viatura terá sobrevivido ao acidente, segundo avançam os meios internacionais. A polícia italiana está a investigar as circunstâncias em que o acidente se deu.As vítimas ainda não foram identificadas, visto que nem todas as pessoas do grupo tinham documentos, mas acredita-se que todas fariam parte de um grupo de turistas alemães.O acidente deu-se em Itália, perto da fronteira com a Áustria, numa zona propicia para a prática de desportos de inverno.