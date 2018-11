Carro perde o controlo em Barcelona e atropela várias pessoas

Indisposição estará na origem do acidente. Criança de 10 anos ficou ferida com gravidade.

09.11.18

Um condutor atropelou várias pessoas, esta sexta-feira, em Barcelona, depois de perder o controlo do carro que conduzia. Segundo o La Vanguardia, o acidente aconteceu cerca das 09h00 locais (menos uma hora em Lisboa) perto das ruas Travessera de Gràcia e Santaló, depois do homem se ter sentido mal ao volante.

Do acidente, segundo o La Vanguardia, resultaram pelo menos 4 feridos, um deles uma menor de dez anos que foi transportada em estado grave para o hospital. Várias motas estacionadas no passeio foram atingidas pelo Mercedes cinzento, tal como algumas esplanadas. Mas o facto de estar a chover, levou que as mesmas estivessem vazias.





El conductor del turisme (foto 1) s’hauria marejat i ha perdut el control. S’ha endut per davant una desena de motos (foto 2) i la terrassa d’un local.



Imatges de #MartaLanau i @barcelona_GUB. pic.twitter.com/PRv9YR8JKp — Marc Jurado i Miró (@marcjurado) 9 de novembro de 2018









As autoridades deslocaram para o local 8 ambulâncias e a Guardia Civil fechou o trânsito para poder prestar assistência.