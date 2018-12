Carro roubado com duas crianças no interior em Madrid

Roubo aconteceu quando uma mulher estacionou o carro para deixar a filha na escola.

11:49

#ÚLTIMAHORA. Roban un coche con dos niños dentro en Collado Villalba. El de 5 años fue liberado al poco tiempo, pero no así el de 11 meses . Hablamos con la alcaldesa de la localidad. https://t.co/IIggCa9olk pic.twitter.com/leT94LoOHW — Buenos Días Madrid (@BuenosDiasTM) 3 de dezembro de 2018

Um carro foi roubado esta segunda-feira de manhã com duas crianças no interior em Collado Villalba, Madrid, em Espanha.Segundo avança a Antena 3, em Espanha, o roubo aconteceu quando uma mulher estacionou o carro para deixar a sua filha na escola. Foi nesse momento que o homem roubou o veículo com as duas crianças lá dentro.A criança mais velha foi encontrada com vida perto de um parque, mas foi preciso mais tempo para encontrar o segundo filho, um bebé, que no entanto apareceu logo depois de o veículo ter sido encontrado.As duas crianças estão seguras.