Carro suspeito obriga a evacuar estação de metro em Londres

Duas estações de metro em Londres foram evacuadas devido à presença de um veículo suspeitos nas suas imediações, esta manhã de segunda-feira.



O alerta foi recebido pelas autoridades por volta das 06h50 desta manhã, que procederam à evacuação das estações de Stratford e Stratford Internacional, no Westfield Shopping Center, enquanto investigavam.



As ligações de transportes foram reabertas por volta das 08h20.





We are happy to report the #Stratford and #stratfordinternational are back open and trains are running with minor delays, slight over crowding though at the stations so PLEASE be patient when travelling @TFL @greateranglia @LondonDLR @Btp