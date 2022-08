Carta assinada por 145 eurodeputados a pedir à Sérvia para manter Europride

Quase centena e meia de eurodeputados pediram esta quarta-feira ao Presidente sérvio, Aleksandar Vucic, que reverta a decisão de cancelar o Europride, evento pan-europeu LGBTQ previsto para setembro em Belgrado, e que garanta a segurança do mesmo.

O Presidente sérvio anunciou no sábado o cancelamento do evento, alegando o aumento das tensões no vizinho Kosovo e que o seu governo tinha verificado que não estavam reunidas as condições para uma "conduta segura", podendo "alguns grupos extremistas lucrar e abusar deste evento".

A carta conjunta a condenar a decisão e a pedir que seja revertida é assinada por 145 eurodeputados - incluindo seis vice-presidentes do Parlamento Europeu -, de mais de 20 estados-membros, entre os quais os portugueses Marisa Matias, Isabel Santos, José Gusmão, Manuel Pizarro, Margarida Marques e Sara Cerdas.