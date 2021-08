Carta com três balas dirigida ao Papa Francisco

Uma carta dirigida ao Papa Francisco contendo três balas de 9 milímetros foi intercetada, na noite de domingo, numa estação de triagem de correspondência de Milão, Norte de Itália. O envelope já está na posse da polícia militar italiana (Carabinieri).Segundo a imprensa local, a carta trazia uma mensagem relacionada com os escândalos financeiros do Vaticano e com o julgamento de Angelo Becciu, cardeal destituído pelo Papa em setembro e acusado por crimes financeiros devido a irregularidades num negócio imobiliário em Londres.Segundo divulgou a polícia, o envelope foi enviado de França e endereçado a "Papa, Cidade do Vaticano, Praça de São Pedro". Não tinha remetente e o nome do destinatário foi escrito à mão com esferográfica.Até esta segunda-feira, todas as hipóteses de investigação estavam em aberto. O processo foi autorização pela procuradora-adjunta de Milão, Alessandra Cerreti. Aguardava-se um comentário do Vaticano.Angelo Becciu, 73 anos, antigo perfeito da Congregação para as Causas dos Santos e uma figura influente no Vaticano, está a ser julgado por envolvimento numa fraude que envolve o desvio de mais de 350 milhões de euros dos cofres da Igreja. Está acusado por cinco crimes de desvio de fundos, dois de abuso de poder e um por tentar influenciar testemunhas.Um imigrante do Ruanda, de 40 anos, entregou-se esta segunda-feira numa esquadra de polícia francesa e confessou ter assassinado um padre católico que o tinha acolhido. A polícia encontrou depois o corpo de Olivier Maire, 60 anos, chefe da Ordem Missionária de Montfortain em Saint-Laurent-sur-Sevre. O imigrante estava a ser investigado por ter incendiado a Catedral de Nantes no ano passado e tinha sido acolhido pelo sacerdote. Esta morte aumenta a pressão sobre Emmanuel Macron e a sua política de imigração.