Carta de Meghan Markle dirigida ao príncipe Filipe desmente rumores de má relação

A carta deixada pelo duque de Sussex, Harry, e pela duquesa, Meghan Markle, na capela de São Jorge, em Windsor, onde se realizou o funeral do príncipe Filipe, foi escrita à mão por Meghan, que assiste de longe às cerimónias fúnebres.

Meghan não marcou presença no funeral do duque de Edimburgo após ter sido aconselhada pelo médico a não viajar de avião até ao Reino Unido, uma vez que está grávida do segundo filho de Harry.





No entanto, a homenagem dos duques foi especial. Meghan e Harry escolheram a dedo as flores de origem local: Acanthus mollis (calças de urso, como é denominada), é a flor nacional da Grécia e foi a escolhida para representar a herança de Filipe. No arranjo floral constava ainda Eryngium (azevinho do mar), em representação da Força Armada da Marinha britânica.

A coroa também foi enfeitada com a planta ‘campanula’ para sinalizar a gratidão e o amor eterno, alecrim para representar lembrança, lavanda para representar a devoção, ao lado de rosas como uma homenagem a junho - o mês de nascimento do príncipe.



A relação entre o Duque de Edimburgo e Meghan era tida como não muito saudável por parte de alguma imprensa, mas pode ter contribuído para desmentir a má relação.