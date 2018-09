Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carta escrita há 300 anos por freira "possuída pelo Diabo" foi decifrada

Documento data de 1976 e contêm uma mistura de vários alfabetos antigos.

16:18

Há mais de 300 anos, uma freira chamada Maria Crocifissa della Concezione, afirmou ter sido possuída enquanto dormia pelo diabo, durante a noite, no convento de Palma di Montechiaro, na Sicília, em Itália.



De acordo com a história, que se tornou muito célebre entre a comunidade cristã, a irmã Maria acordou numa manhã do ano 1976 coberta de tinta, depois de ter passado a noite inteira a escrever cartas.



A freira, que habitava naquele convento desde os 15 anos de idade, afirma que o diabo lhe ditava coisas para esta escrever em notas. O resultado são vários rascunhos onde surge uma mistura bizarra de letras de alfabetos arcaicos, cujas mensagens nunca ninguém conseguiu decifrar.



Um dos manuscritos permanece ainda hoje intacto, e graças aos investigadores do Centro de Ciência Ludum, em Itália, parte dele foi finalmente descodificado, graças a um software que os investigadores descobriram na Dark Web (Internet Obscura em português, e que corresponde a todos os servidores de rede inalcançáveis na Internet, por requererem softwares, configurações ou autorizações específicas para o acesso).



"Nós ouvimos falar naquele software que acreditamos ser usado pelos serviços de inteligência para decifrar códigos. Preparámos o sistema com o alfabeto grego antigo, o árabe, o alfabeto rúnico e o latim para conseguirmos descodificar algumas das letras", explicou Danielle Abate, diretora do centro científico, em declarações ao The Times.



Assim, os investigadores creem que a carta descreve Deus, Jesus e o Espírito Santo como "mortos-vivos". "Deus pensa que pode libertar os comuns mortais mas isso não funciona assim", é outra das frases decifradas no documento histórico. O escrito faz ainda uma referência ao Rio Estige, que na mitologia grega é contado para separar o reino dos vivos do submundo.



Ainda assim, apesar destas descobertas, Danielle não acredita que Maria tenha sido possuída pelo diabo, justificando o que aconteceu com um possível surto de esquizofrenia.



"Pessoalmente eu acredito que a freira tivesse um bom domínio das línguas, o que lhe permitiu inventar o código. Pode ter sofrido de uma condição psicológica que a fez imaginar diálogos com o Diabo", concluiu.