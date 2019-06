Carteiro apanhado a urinar à porta de casa após não lhe abrirem a porta

Um carteiro da empresa australiana de serviços postais, Australia Post, foi apanhado a urinar para dentro de uma vaso de uma planta após um cliente não lhe abrir a porta. A câmara de vigilância da propriedade capturou o momento insólito, que acabou por demitir o homem.

O carteiro tocou à campainha para entregar uma encomenda em Bendigo, uma cidade da Austrália, no entanto, ninguém apareceu para receber a encomenda.





Minutos mais tarde, o carteiro começou a urinar para dentro de um dos vasos que se encontrava à porta da casa.

Um familiar da mulher, que esperava pela encomenda, disse ao jornal Daily Mail que a sobrinha tinha um sistema de videovigilância e quando o funcionário entrou na propriedade a câmara se ligou devido ao sensor de movimento.

A mulher recebeu as imagens no seu telemóvel e de seguida contactou a empresa, de modo a mostrar o seu desagrado perante o sucedido.





.@auspost delivery driver is caught URINATING in a pot plant on a customer’s front porch



When you gotta go, you gotta go ‍?? pic.twitter.com/MOTzGuJqcq