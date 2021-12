Casa Branca dá as boas vindas a novo inquilino de quatro patas

Welcome to the White House, Commander. pic.twitter.com/SUudQnPv29 — President Biden (@POTUS) December 20, 2021

A Casa Branca tem um novo inquilino. Joe Biden, Presidente dos EUA, e a família deram as boas vindas a Commander, um pastor alemão.O cão, que se vai juntar ao gato da família, foi oferecido a Biden pelo irmão James e pela cunhada. A notícia foi dada pelo próprio através da sua conta na rede social Twitter. "Bem-vindo à Casa Branca, Commander", escreveu Biden. O presidente norte-americano partilhou ainda um pequeno vídeo onde surge a brincar com o novo amigo de quatro patas.Biden anunciou ainda que o seu outro pastor alemão, Major, vai deixar a Casa Branca para passar a viver com amigos da família. Depois de várias mordidas a funcionários, treinadores e especialistas em comportamento animal recomendaram que "seria mais seguro que Major vivesse num ambiente mais silencioso", revela o ABC News citando um comunicado de Michael LaRosa, secretário de imprensa da Primeira Dama.