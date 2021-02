Faz este sábado um mês que Joe Biden entrou na Casa Branca como presidente dos Estados Unidos da América.



Com um início de mandato conturbado pelas tropelias do antecessor e agravado pela pandemia de Covid-19, é provável que ainda não tenha conhecido a inusitada, mas eficaz, apicultura que existe na sede de governo da nação mais poderosa do Mundo. É uma peculiaridade que James Hoban, o arquiteto da Casa Branca, certamente não imaginou quando projetou o edifício de estilo georgiano, no final do século XVIII.



A casa onde já se declararam guerras e assinaram tratados de paz já conheceu períodos conturbados. O Exército britânico pegou fogo à casa durante a guerra de 1812, que reduziu a cinzas Washington. A partir daí, deu-se a expansão arquitetónica do imóvel. Primeiro com o presidente Monroe, depois com Roosevelt, muitos foram os presidentes que introduziram alterações à “coroa”, designação dos serviços secretos para a Casa Branca.



Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.02.2021, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento