Casa Branca diz que Pequim se comprometeu a comprar mais produtos agrícolas dos EUA

A China, que está a negociar um acordo comercial com os Estados Unidos, comprometeu-se a comprar mais produtos agrícolas norte-americanos, avançou esta quarta-feira a Casa Branca, após a conclusão de dois dias de reuniões na cidade chinesa de Xangai."A parte chinesa confirmou o seu compromisso em aumentar as compras de produtos agrícolas dos Estados Unidos (EUA)", referiu um comunicado dos serviços de comunicação da Presidência norte-americana (Casa Branca), descrevendo as conversações mantidas em Xangai como "construtivas".Na nota informativa, a Casa Branca referiu que os negociadores dos dois países abordaram questões complexas, como os direitos de propriedade intelectual, a transferência forçada de tecnologia e as barreiras não-tarifárias, acrescentando ainda que aguarda a realização de uma nova ronda de negociações em setembro, prevista desta vez para Washington.O agendamento desta nova ronda negocial entre delegações dos dois países já tinha sido avançada algumas horas antes pela imprensa estatal chinesa, que também referiu que os negociadores chineses e norte-americanos tinham mantido em Xangai "um diálogo franco, eficaz e construtivo sobre as principais questões de interesse económico e comercial comum".Em Xangai, o representante norte-americano para o Comércio e o secretário do Tesouro dos EUA, Robert Lighthize e Steven Mnuchin, respetivamente, reuniram-se com o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, naquele que foi o primeiro frente-a-frente negocial nos últimos três meses.O restabelecimento das negociações entre Washington e Pequim ocorre após os líderes norte-americano e chinês, Donald Trump e Xi Jinping, respetivamente, terem acordado um segundo período de tréguas na guerra comercial durante a cimeira do G20 (grupo dos países mais industrializados do mundo e das economias emergentes) que decorreu em junho no Japão.A China e os Estados Unidos estão envolvidos há mais de um ano num braço-de-ferro comercial, disputa que fez com que as taxas aduaneiras mutuamente aplicadas tenham ascendido em mais de 360 mil milhões de dólares (cerca de 323 mil milhões de euros).Momentos depois da chegada da delegação norte-americana a Xangai na terça-feira, o Presidente norte-americano, Donald Trump, voltou a apontar novas críticas a Pequim."Era suposto começar a comprar os nossos produtos agrícolas agora, mas não há sinais de que estejam a fazer isso. Esse é o problema com a China, simplesmente não cumpre", afirmou, através da rede social Twitter, o chefe de Estado norte-americano.