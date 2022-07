Casa Branca rejeita cenário de economia dos EUA cair em situação de recessão

O governo dos EUA rejeitou segunda-feira a possibilidade de a economia do país cair em situação de recessão e sustentou que a solidez do mercado laboral apoia a continuação do crescimento económico.

O assessor económico da Casa Branca, Jared Bernstein, afirmou, durante uma conferência de imprensa, que "se se vir a força da economia, a do mercado laboral e a das despesas de consumo, constata-se que a economia está a crescer".

A maior economia do mundo criou em junho 372 mil postos de trabalho, o que manteve a taxa de desemprego em 3,6% pelo quarto mês consecutivo, muito perto dos 3,5% que exibia em fevereiro de 2020, antes da pandemia.

A recuperação na criação de postos de trabalho "entra no livro de recordes pela sua rapidez", acrescentou Bernstein, para quem a descida nos preços da gasolina oferece um alívio ao consumidor.

O preço do galão (3,78 litros) de combustível baixou 50 cêntimos nos últimos 44 dias, "uma das descidas mais rápidas em uma década", que faz com que o gasto médio mensal seja 25 dólares menor ao que se verificaria se o preço do pico de junho de tivesse mantido.

Bernstein ligou esta descida às ações do presidente Joe Biden para conter o aumento dos preços da energia subsequente à invasão da Ucrânia pelas tropas russas, em 24 de fevereiro.

Entre aquelas ações está a decisão, datada de abril, de libertar 180 milhões de barris de petróleo das reservas estratégicas, a um ritmo diário de um milhão, durante seis meses.