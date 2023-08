Casa Branca sugere que Kremlin pode estar por trás da morte de Prigozhin

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, sugeriu, esta terça-feira, que o Kremlin poderá ser o responsável pela morte do chefe do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin, avança a Reuters."Todos sabemos que o Kremlin tem um longo historial de assassínio de opositores", afirmou Karine Jean-Pierre. "É muito claro o que aconteceu aqui".Segundo a Reuters, o comentário foi a declaração mais próxima dos EUA, até à data, sobre a possibilidade de o presidente russo, Vladimir Putin, ter encomendado o assassinato de Prigozhin, depois deste ter deixado a Rússia em alerta vermelho ao declarar a revolta contra o país e, mais diretamente, contra o Ministério da Defesa.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, referiu esta quarta-feira que não ficou surpreendido com a possível morte do chefe do grupo mercenário Wagner num acidente de avião na Rússia.

"Ainda não sei bem o que aconteceu, mas não estou surpreendido. Poucas coisas acontecem na Rússia sem que Putin tenha algo a ver com isso", frisou o chefe de Estado norte-americano, em declarações durante as suas férias que decorrem em Lake Tahoe, localizado entre Nevada e Califórnia.