Casa com mulher que conheceu no hospital após quase ter morrido

Após um acidente que o deixou entre a vida e a morte, Joshua conheceu a mulher da sua vida.

20:05



Depois de longos meses de recuperação no hospital, Joshua conheceu a sua noiva, Kirstie Jones, de 21 anos.





"Eu sei que não é a forma tradicional de conhecer alguém", conta a noiva do jovem.



O casal ficou noivo em dezembro e agora só pensam no futuro. "Eu fiz o pedido na véspera de Ano Novo", conta Joshua.



"Não me conseguia ajoelhar. Fomos dar uma volta e eu perguntei-lhe", acrescentou.



Joshua, que mora em Llanedeyrn, Cardiff, disse que espera poder voltar ao trabalho em algum momento, enquanto o casal planeia o seu futuro.



A vítima do acidente afirma que só quer recuperar totalmente para poder voltar a ter a vida que tinha e assim começar uma nova vida com a noiva.



O acidente deixou-o incapaz de usar o pé e teve mesmo de ser amputado pelo joelho. Joshua fez sua primeira consulta de fisioterapia na quarta-feira, e espera poder usar uma prótese na perna.





"Só quero colocar a minha vida de volta nos trilhos", contou ao Mirror.



Tudo aconteceu em agosto de 2016.

Um homem, de 23 anos, sofreu um acidente rodoviário que quase o matou. O individuo ficou gravemente ferido num acidente provocado por dois motoristas que perseguiam o seu carro nas ruas de Cardiff, no País de Gales.