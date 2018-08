Quintal com 11 hectares de terreno foi convertido num enorme kartódromo com 1 quilómetros de extensão homologado pela Motor Sports Association britânica.

Há uma casa que custa cerca de 2,5 milhões de euros e tem garagens, oficinais e até uma pista de karting.



À venda na imobiliária "Stanley Best", em Cookstown, na Irlanda do Norte, a casa tinha um jardim com 11 hectares de terreno, que foi convertido num enorme kartódromo com um quilómetro de extensão homologado pela Motor Sports Association britânica, pelo que está preparado para receber corridas oficiais.

Se for um amante de automóveis isto deve chegar (e sobrar!) para o convencer, mas se ainda estiver na dúvida convém que saiba que esta propriedade é muito mais do que um "mero" kartódromo, segundo avança o site Aquela Máquina.